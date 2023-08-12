Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, İngiliz basınına konuştu. Santos, "Fenerbahçe'nin adı geçiyor ama bir teklif yok. Suudi Arabistan'dan arayanlar oldu onlar da resmiyete dökülmedi. Jorginho, Arsenal'de mutlu. İngiltere'yi seviyor ve Arsenal'de kalacak" dedi. Jorginho, geçen yıl Chelsea'den Arsenal'e gitmişti.
Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, İngiliz basınına konuştu. Santos, "Fenerbahçe'nin adı geçiyor ama bir teklif yok. Suudi Arabistan'dan arayanlar oldu onlar da resmiyete dökülmedi. Jorginho, Arsenal'de mutlu. İngiltere'yi seviyor ve Arsenal'de kalacak" dedi. Jorginho, geçen yıl Chelsea'den Arsenal'e gitmişti.