Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Bu sezonki hamleleriyle transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe'den bir bomba daha geldi.
Bu sezonki hamleleriyle transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe'den bir bomba daha geldi.
Şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, transferde gözünü karartmış durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Kanarya'da kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.
Sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Mert Müldür ve Miha Zajc'ı kadrosuna katarak taraftarı heyecanlandırdı.
Hummalı bir operayon yürüten Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tuttu. Attila Szalai, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Braga, Bruma'nın bonservisi için 6 milyon 500 bin euro ödedi. Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisini 4 milyon euro karşılığında aldı. Mbwana Samatta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.
Sarı-lacivertlilerde genç futbolcular Tiago Çukur ve Ertuğrul Çetin kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ve Enner Valencia ile yollar ayrıldı.
PEDRO KİRALIK OLARAK GREMIO'DA
Kadroda düşünülmeyen Joao Pedro, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiralık olarak transfer oldu.
Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ROSSI'DEN 5.6 MİLYON DOLARLIK BONSERVİS
Sarı-lacivertli ekipte Pedro'nun yanı sıra Diego Rossi'yle yollar ayrıldı. Uruguaylı kanat oyuncusu MLS ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertliler, Uruguaylı oyuncunun transferinden 5 milyon 630 bin dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolarlık bonus elde edileceğini duyurdu.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular zorlu maçlar için hazırlıklarını sürdürürken, yönetim ise orta saha transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
NDIDI FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR!
İddialı bir kadro kurmak için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi'yi listeye ekledi.
Sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Nijeryalı oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.
Listesinde Rade Krunic'i bulunduran Kanarya, bu transferde pürüz çıkması halinde Ndidi'ye imza attıracak.
Milliyet'in haberine göre; 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Krunic olmazsa Branco, Ndidi transferine nokta koyacak ve sarı-lacivertlilerin 6 numara arayışı son bulacak.