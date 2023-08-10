Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tuttu. Attila Szalai, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Braga, Bruma'nın bonservisi için 6 milyon 500 bin euro ödedi. Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisini 4 milyon euro karşılığında aldı. Mbwana Samatta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.