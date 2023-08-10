Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha transferi için geri sayıma geçildi. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek istiyor. Eksik kalan bölgeler için harekete geçen yönetim, nokta atışı bir orta saha transferi yapmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu, transferle ilgili sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:39
Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Bu sezonki hamleleriyle transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe'den bir bomba daha geldi.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, transferde gözünü karartmış durumda.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Kanarya'da kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Mert Müldür ve Miha Zajc'ı kadrosuna katarak taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Hummalı bir operayon yürüten Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşandı.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tuttu. Attila Szalai, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Braga, Bruma'nın bonservisi için 6 milyon 500 bin euro ödedi. Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisini 4 milyon euro karşılığında aldı. Mbwana Samatta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertlilerde genç futbolcular Tiago Çukur ve Ertuğrul Çetin kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Dimitris Pelkas ve Enner Valencia ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

PEDRO KİRALIK OLARAK GREMIO'DA
Kadroda düşünülmeyen Joao Pedro, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya kiralık olarak transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

ROSSI'DEN 5.6 MİLYON DOLARLIK BONSERVİS
Sarı-lacivertli ekipte Pedro'nun yanı sıra Diego Rossi'yle yollar ayrıldı. Uruguaylı kanat oyuncusu MLS ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Uruguaylı oyuncunun transferinden 5 milyon 630 bin dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolarlık bonus elde edileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular zorlu maçlar için hazırlıklarını sürdürürken, yönetim ise orta saha transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

NDIDI FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR!
İddialı bir kadro kurmak için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi'yi listeye ekledi.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Leicester City forması giyen Nijeryalı oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye Wilfred Ndidi müjdesi! Transfer kararı...

Listesinde Rade Krunic'i bulunduran Kanarya, bu transferde pürüz çıkması halinde Ndidi'ye imza attıracak.

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