Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanacak.
Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya'da takımın iskeleti büyük ölçüde tamamlandı.
Kadroya son şeklini vermeyi amaçlayan Fenerbahçe'de en az 2 yabancı transferi daha yapılması hedefleniyor.
Şu an itibarıyla kadroda 16 yabancısı bulunan sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin de Columbus Crew'e transferlerinin ardından yaprak dökümü sürecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle yola devam edilmeyecek.
Kadro planlaması çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren teknik heyet, gözden çıkarılan oyuncuları belirlemeye başladı.
LINCOLN HENRIQUE'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU!
Yabancı sınırına uyma konusunda hamleler yapan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu.
İsmail Kartal yaptığı açıklamada, Lincoln'ün tedavisinin devam ettiğini söyledi ve sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu ifade etti.
Bu sezon yaptığı satışlarla da dikkat çeken Fenerbahçe'de bazı oyunculara ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.
Kadroda yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde 5 ismin daha takımdan ayrılması gündeme geldi.
GUSTAVO HENRIQUE VE ARAO AN MESELESİ!
Ayrılacak oyuncuların belirlendiği Kanarya'da Gustavo Henrique ve Arao gözden düşen ilk isimler oldu.
Kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.
BATSHUAYI'YE 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Hürriyet'in haberine göre; Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.
Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.
43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Lens'in, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.
Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.
Fransız basınında Lyon'dan Ekambi'nin de Kanarya'ya gelmesi halinde Batshuayi'nin gidişinin önünün açılacağı yorumları yapıldı.
NAZIM SANGARE PENDİK YOLUNDA
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.
SAMSUNSPOR SERDAR DURSUN'U İSTİYOR!
Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.