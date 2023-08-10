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Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Son dakika spor haberi: Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, iddiasını konuşturdu. Önemli oyunculara imza attıran sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi'yle yollarını ayıran Kanarya'da üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek. Kadroda yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde 5 ismin daha takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:06
Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde üst üste vedalar yaşanacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya'da takımın iskeleti büyük ölçüde tamamlandı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Kadroya son şeklini vermeyi amaçlayan Fenerbahçe'de en az 2 yabancı transferi daha yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Şu an itibarıyla kadroda 16 yabancısı bulunan sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin de Columbus Crew'e transferlerinin ardından yaprak dökümü sürecek.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Kadro planlaması çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren teknik heyet, gözden çıkarılan oyuncuları belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

LINCOLN HENRIQUE'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU!
Yabancı sınırına uyma konusunda hamleler yapan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, Lincoln'ün tedavisinin devam ettiğini söyledi ve sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Bu sezon yaptığı satışlarla da dikkat çeken Fenerbahçe'de bazı oyunculara ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Kadroda yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerde 5 ismin daha takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

GUSTAVO HENRIQUE VE ARAO AN MESELESİ!
Ayrılacak oyuncuların belirlendiği Kanarya'da Gustavo Henrique ve Arao gözden düşen ilk isimler oldu.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

BATSHUAYI'YE 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Hürriyet'in haberine göre; Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Lens'in, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

Fransız basınında Lyon'dan Ekambi'nin de Kanarya'ya gelmesi halinde Batshuayi'nin gidişinin önünün açılacağı yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

NAZIM SANGARE PENDİK YOLUNDA
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 5 oyuncu...

SAMSUNSPOR SERDAR DURSUN'U İSTİYOR!
Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

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