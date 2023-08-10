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Fenerbahçe 3-1 Maribor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 22:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 23:01
Fenerbahçe 3-1 Maribor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geldi.

Kanarya rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Kanarya'da 58. dakikada sahneye Becao çıktı.

Becao, Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü kaydederken kendisinin de sarı-lacivertlilerdeki ilk resmi golünü atmayı başardı.

Bu golün ardından 62. dakikada Kanarya'da sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 72. dakikasında ise bu sefer rakip Maribor'da Strajnar takımının tek golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de 90+3. dakikada bu kez Dusan Tadic penaltıdan ağları sarstı ve takımının 3. golünü atan isim oldu.

Bu gollerle beraber maç 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

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