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Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Son dakika spor haberi: Transfer döneminde çok flaş isimlere imza attıran Fenerbahçe yeniden harekete geçti. 3 mevkiye takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcularla yeniden masaya oturdu. Kaleci, orta saha ve kanat bölgelerine transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İşte hedefteki isimler ve transfer görüşmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe müthiş bir harekat yürütüyor.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Sarı- lacivertliler, kaleci, orta saha ve kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Kanarya'da yönetim hem İngiltere hem de Fransa'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

3 İMZA BİRDEN!
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de hedef Keylor Navas, Wilfred Ndidi, ve Cengiz Ünder transferlerini kısa süre içinde tamamlamak.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Leicester City'nin 6 numarası Wilfred Ndidi için İngiltere'de kamp kurdu.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Branco'nun Nijeryalı orta sahanın transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelerini artık son noktaya getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Ndidi'nin de Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Hedefteki diğer isimler Keylor Navas ve Cengiz Ünder için de çalışmalar artık son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, iki yıldız oyuncunun transferi için Fransa'da...

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Cengiz Ünder için Marsilya ile pazarlıklarını sıklaştıran Fenerbahçe, milli oyuncuyu da ikna etmiş durumda.

Fenerbahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinden şimdiye kadar sonuç alamayan Fenerbahçe, PSG'nin tecrübeli eldiveni Keylor Navas'ı kadrosuna katmaya yakın.

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