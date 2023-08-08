Tete Fener'e uymadı

Fenerbahçe, ismi kulüple anılan Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızı Tete ile ilgili resmi açıklama yaptı. Oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten sarı-lacivertli kulüp, "Değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe, ismi kulüple anılan Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızı Tete ile ilgili resmi açıklama yaptı. Oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten sarı-lacivertli kulüp, "Değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadesini kullandı.