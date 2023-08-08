Haberler Fenerbahçe Tete Fener'e uymadı

Tete Fener'e uymadı

Fenerbahçe, ismi kulüple anılan Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızı Tete ile ilgili resmi açıklama yaptı. Oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten sarı-lacivertli kulüp, "Değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Tete Fener'e uymadı
Fenerbahçe, ismi kulüple anılan Shakhtar'ın Brezilyalı yıldızı Tete ile ilgili resmi açıklama yaptı. Oyuncunun kendilerine önerildiğini belirten sarı-lacivertli kulüp, "Değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadesini kullandı.
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