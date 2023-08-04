TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ile 3 milyon euro yıllık maaşta anlaştı.
Sarı-lacivertliler, Milan'a da 5 milyon euro bonservis önerdi.
Ancak Milan 10 milyon euro'dan aşağıya inmeyeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.
Krunic, burada devreye girip ayrılmak istediğini Milano ekibinin yönetimine söyledi.
İtalyan basını, bu yaşananları doğruladı.
"Milan, Krunic için direniyor ancak oyuncu gitmekte kararlı" diyerek Çizme ekibinin transfere onay verebileceğini yazıldı.
Orta saha oyuncusu, en son 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer oldu.
Boşnak oyuncu, Milano ekibi ile 125 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 3 gol ve 6 asist kaydetti.
Bosna-Hersek için eski bir genç milli olan Krunic, 2016 yılında A milli takım debutunu yaptı.
O tarihten beri 20'den fazla milli maçta forma giydi.
Krunic, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyiyor.
Rade Krunic, kariyeri boyunca toplam 314 maçta oynadı.
Bu karşılaşmalarda 23 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.