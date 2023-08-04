Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin o yıldız isimle anlaşmaya vardığı fakat İtalyan ekibi Milan'ın bu transferde zorluk çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Kanarya, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ile 3 milyon euro yıllık maaşta anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Sarı-lacivertliler, Milan'a da 5 milyon euro bonservis önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Ancak Milan 10 milyon euro'dan aşağıya inmeyeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Krunic, burada devreye girip ayrılmak istediğini Milano ekibinin yönetimine söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

İtalyan basını, bu yaşananları doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

"Milan, Krunic için direniyor ancak oyuncu gitmekte kararlı" diyerek Çizme ekibinin transfere onay verebileceğini yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Orta saha oyuncusu, en son 2019 yılında Empoli'den 8.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Boşnak oyuncu, Milano ekibi ile 125 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Bu mücadelelerde 3 gol ve 6 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

Bosna-Hersek için eski bir genç milli olan Krunic, 2016 yılında A milli takım debutunu yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe anlaştı Milan yokuş yapıyor!

O tarihten beri 20'den fazla milli maçta forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal kanat istedi yönetim harekete geçti...
Fransız devinden F.Bahçe'ye sevindiren cevap!
Deprem son dakika! 4 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! Şenol Güneş: Bu görüntüler olmadı! 01:30
Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! Beşiktaş Arnavutluk'ta turladı! 01:30
4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 4 temsilcimiz de turladı! İşte ülke puanında son durum 01:29
Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay Beşiktaş'ın maçı gecikmeli başladı! İlk düdük öncesi olay 01:29
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 01:29
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 01:29
Daha Eski
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 01:29
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 01:29
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 01:29
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 01:29
Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Bordeaux'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:29
F.Bahçe resmen duyurdu! Kiralık gitti F.Bahçe resmen duyurdu! Kiralık gitti 01:29