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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncuların gelecekleri merak konusu. Sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen bir futbolcuya teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:51
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Bir yandan antremanları sürdüren sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Kanarya, bu yaz sansasyonel hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, takımında bulunan ve maçlarda yer vermeyeceği futbolcuları elden çıkarmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Sarı-lacivertli takım Luan Peres, Gustavo Henrique, Diego Rossi gibi oyuncuları kadrosunda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Elden çıkarmak istediği futbolcular için teklif beklerden o oyuncuya teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

TRT spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi'nin yollar ayrılmak üzere...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Rossi için ABD MLS ekibi Atlanta United'dan teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe formasıyla 90 resmi maçta görev yapan Diego Rossi, 10 gol atıp 20 de asiste imza attı.

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