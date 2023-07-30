Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce gündemine bonservisi elinde olan Tete'yi almıştı. Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye tatile gelmesini fırsat bilen sarı-lacivertli kurmaylar oyuncuyla görüşmeleri sıklaştırdı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 11:20
TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Yönetim, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Sarı-lacivertliler, Tete'yi ve menajerini İstanbul'a davet etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Olumlu bir görüşme yapan sarı-lacivertli kurmaylar oyuncunun transferi için ciddi bir mesai sarf ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Takvim'de yer alan haber göre Tete, kendisine yapılan teklifleri düşünmek için Muğla'nın Bodrum ilçesine geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Tete için sarı-lacivertli kulübün önemli takımlarla rekabet halinde olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Brezilyalı futbolcu, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

FENER'DEN YAKIN MARKAJ

Tete'ye talip olan takımlar arasında Everton, Sevilla ve Celtic ile birlikte bazı Arap kulüplerinin de olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Tete her ne kadar düşünmek için Bodrum'a gitse de Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu yakın markaja aldığı biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Ayrıca temasların da sürdürdüğü ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

23 yaşında, 1.75 boyunda olan Tete, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Bonservisi elinde olan Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Bir kanat oyuncusuna göre de teknik kapasitesi son derce yüksek bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Şu anda tatil beldesi Bodrum'da olan Tete, zaman zaman çektiği fotoğrafları ve videoları instagram hesabından paylaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Fener taraftarı da Sambacı'yı yakın markaja aldı.

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