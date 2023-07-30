TRANSFER HABERLERİ - Türkiye'ye tatile gelen Tete Fenerbahçe ile görüşüyor!

Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yönetim, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Tete'yi ve menajerini İstanbul'a davet etmişti.
Olumlu bir görüşme yapan sarı-lacivertli kurmaylar oyuncunun transferi için ciddi bir mesai sarf ediyor.
Takvim'de yer alan haber göre Tete, kendisine yapılan teklifleri düşünmek için Muğla'nın Bodrum ilçesine geçti.
Tete için sarı-lacivertli kulübün önemli takımlarla rekabet halinde olduğu ifade ediliyor.
Brezilyalı futbolcu, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmişti.
FENER'DEN YAKIN MARKAJ
Tete'ye talip olan takımlar arasında Everton, Sevilla ve Celtic ile birlikte bazı Arap kulüplerinin de olduğu ifade ediliyor.
Tete her ne kadar düşünmek için Bodrum'a gitse de Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu yakın markaja aldığı biliniyor.
Ayrıca temasların da sürdürdüğü ifade ediliyor.
23 yaşında, 1.75 boyunda olan Tete, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Bonservisi elinde olan Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında.
Bir kanat oyuncusuna göre de teknik kapasitesi son derce yüksek bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.
Şu anda tatil beldesi Bodrum'da olan Tete, zaman zaman çektiği fotoğrafları ve videoları instagram hesabından paylaşıyor.
Fener taraftarı da Sambacı'yı yakın markaja aldı.