FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin gündemine yine taraftarı heyecanlandıracak bir isim geldi. Önemli transferlere imza atan ve bu sezon şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde daha önce de görüşmelerde bulunulan Tete ile tekrar masaya oturuldu.
Fenerbahçe'nin gündemine yine taraftarı heyecanlandıracak bir isim geldi. Önemli transferlere imza atan ve bu sezon şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde daha önce de görüşmelerde bulunulan Tete ile tekrar masaya oturuldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Zaha transferi olumsuz sonuçlanınca kanatlar için yeni bir yıldız arayışına giren yönetim 23 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha görüştü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, uzun boylu tecrübeli forvet Dzeko'nun kanatlardan istediği topları alması için bu bölgede oynayacak isimlere önem verirken, sarı-lacivertli idareciler de Tete'yi listenin başına koydu.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan ve serbest oyuncu konumuna geçen Tete için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını zorlayacağı ve en geç gelecek hafta bu transfere nokta koyacağı bildirildi.
TETE'DEN 6 MİLYON EURO'LUK TALEP
Tete'nin menajeri ile Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde futbolcu beklentilerini sarı-lacivertlilere aktardı.
Tete'nin 5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro talebinde bulunduğu öğrenildi.
Brezilya ekibi Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.
Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Fransız ekibi Lyon'a, ardından İngiltere'den Leicester'a kiralık gitti.
23 yaşındaki sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp, 25 asist yaptı.
Geçen sezon hem Lyon'da hem de Leicester'da toplamda 33 karşılaşmada şans bulan futbolcu 7 kez rakip ağları havalandırırken, takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.