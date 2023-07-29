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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında temas kurduğu Brezilyalı futbolcu Tete'nin, sarı-lacivertli takımdan talep ettiği sözleşme ve maaş detayı ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin gündemine yine taraftarı heyecanlandıracak bir isim geldi. Önemli transferlere imza atan ve bu sezon şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde daha önce de görüşmelerde bulunulan Tete ile tekrar masaya oturuldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Zaha transferi olumsuz sonuçlanınca kanatlar için yeni bir yıldız arayışına giren yönetim 23 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha görüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, uzun boylu tecrübeli forvet Dzeko'nun kanatlardan istediği topları alması için bu bölgede oynayacak isimlere önem verirken, sarı-lacivertli idareciler de Tete'yi listenin başına koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan ve serbest oyuncu konumuna geçen Tete için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını zorlayacağı ve en geç gelecek hafta bu transfere nokta koyacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

TETE'DEN 6 MİLYON EURO'LUK TALEP

Tete'nin menajeri ile Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde futbolcu beklentilerini sarı-lacivertlilere aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Tete'nin 5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro talebinde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Brezilya ekibi Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Fransız ekibi Lyon'a, ardından İngiltere'den Leicester'a kiralık gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı!

23 yaşındaki sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp, 25 asist yaptı.

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