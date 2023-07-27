Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

AHMET ÇAKAR - KALİTE ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe beklendiği gibi rahat, problemsiz, bol gollü bir galibiyet aldı. Bu tür karşılaşmalarda hem sezonun ilk maçı olması hem de rakibin bizim Birinci Lig'de bile düşmemeye oynayacak bir takım gibi olması nedeniyle analiz yapmak zor.