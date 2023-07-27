Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemesinde karşılaştığı Zimbru'yu 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken sarı-lacivertlilerin yıldız ismi hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 08:59
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

AHMET ÇAKAR - KALİTE ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe beklendiği gibi rahat, problemsiz, bol gollü bir galibiyet aldı. Bu tür karşılaşmalarda hem sezonun ilk maçı olması hem de rakibin bizim Birinci Lig'de bile düşmemeye oynayacak bir takım gibi olması nedeniyle analiz yapmak zor.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Fakat dün gece pek tabii ki başlayacak sezon için bazı sinyaller aldık. Bir defa şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu takımın iki Balkan oyuncusu Dzeko ile Tadic gerek kaliteleri gerek iyi niyetleri gerekse liderlik özellikleriyle çok faydalı olacaklar.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Özellikle Tadic forvetin her tarafında oynayacak yapıda bir oyuncu. Sol önde oynar, forvetin hemen arkasında oynar, santrfor oynar ve hiçbir yerde de sırıtmaz.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Dzeko ise özellikle baskılı oynanan iç saha maçlarında doğru pasları alırsa bir karşılaşmada 4-5 gol bile atabilir.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Dzeko sadece bir golcü de değil. Mesela ikinci yarıda Szymanski'ye attırdığı bir gol var. Pasın yönü ve şiddeti kusursuz. Ancak o şiddette atarsan Szymanski topla buluşabilirdi ki öyle oldu ve golü yapabildi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Osayi'yi oldukça gayretli gördüm. Daha iyi bir sağ bek gelmediği sürece sağda Osayi, solda da Ferdi'nin oynaması kesin gibi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Sonuç olarak baktığımızda F.Bahçe kesinlikle geçen yıldan çok daha güçlü ve kaliteli bir kadroya sahip.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Yapılan transferler ilk maç olmasına rağmen başarılı gözüktü. Diğer bir deyimle 'Bu adamı da bu takıma kim getirdi' diyebileceğimiz yeni bir transfer yok.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Zimbru maçı değerlendirmesi!

Yine görünen o ki F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş arasında korkunç bir şampiyonluk yarışı olacak. Bu üç takımın arasından da diğer bir takımın sıyrılabileceğini düşünmüyorum.

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