Fenerbahçe'de Emre Mor’a talip çok

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler birçok yeni ismi kadrosuna kattı.
Kanarya özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle dünya çapında ses getirdi.
Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de oyuncu arayışları yeniden hız kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Kartal, "Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.
Hangi bölgelere takviye olacağı ve yıldız oyuncu alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacı olan yerlere oyuncular alacağız." diyerek, bu oyuncuların içinde yıldız oyuncuların da olabileceğini, olmasını istediklerini dile getirdi.
Kaleci transferi konusunda başkanla konuştuklarını, başkanın bu süreci başından beri yürüttüğünü ve transfer için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var." diye konuştu.
Yeni bir planlama içinde olduklarını ve gitmesini düşündükleri ya da teklif gelen oyuncularının bulunduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kalabalık olduğumuz için oyuncuların bir bölümünü ayırdık. Onları ayrı saatlerde çalıştırıyoruz. 2-3 oyuncuya teklif var. Bu doğrultuda tekliflerin kulüp tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama teklifler var." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...
EMRE MOR'A TALİPLER VAR
Geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.
İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.