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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona güçlü ve alternatfli bir kadro ile başlayamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Karl Toko Ekambi için gelen teklifi duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Olympique Lyon forması giyen Kamerunlu kanat oyuncusu için BAE ekiplerinden Al Jazira'nın devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Kulübün, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Lyon'a 2 milyon euro önerdiği de aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de kiralık geçiren Ekambi, çıktığı 38 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı.

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