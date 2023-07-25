FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Karl Toko Ekambi'ye sürpriz teklif!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Sarı-lacivertli takım, son olarak milli futbolcu Cengiz Ünder için girişimlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Foot Mercato'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin listesinde Karl Toko Ekambi'ye yeni bir talip çıktı.
Olympique Lyon forması giyen Kamerunlu kanat oyuncusu için BAE ekiplerinden Al Jazira'nın devreye girdiği ifade edildi.
Kulübün, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Lyon'a 2 milyon euro önerdiği de aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de kiralık geçiren Ekambi, çıktığı 38 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.
Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...