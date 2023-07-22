45 milyon euro gelir

Yaz transfer dönemine sadece aldığı oyuncularla değil, sattığı futbolcularla da Fenerbahçe damga vurmaya devam ediyor. Önce Bruma'yı 6.5 milyon Euro'ya Braga'ya gönderen sarı-lacivertliler, ardından Mergim Berisha'yı Augsburg'a 4 milyon Euro'ya yolladı. Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i de 20 milyon euro ödeyerek Real Madrid renklerine bağladı. Üç oyuncudan 30 milyon 500 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, şimdi de Attila Szalai'den büyük bir kazanç sağlıyor. Sarı-lacivertliler, Macar stoper için Alman ekibi Hoffenheim'la 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Böylece 4 oyuncudan Fenerbahçe'nin kasasına toplamda 45 milyon 500 bin euro girmiş olacak. King, Joao Pedro, Crespo ve Arao gibi isimlerden de iyi bir gelir bekleniyor.