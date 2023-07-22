Haberler Fenerbahçe 45 milyon euro gelir

45 milyon euro gelir

Fenerbahçe, Szalai için Hoffenheim’la anlaştı. Macar oyuncudan 15 milyon euro bonservis gelecek. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerin toplam kazancı ise 45 milyon euro’yu geçmiş olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
45 milyon euro gelir

Yaz transfer dönemine sadece aldığı oyuncularla değil, sattığı futbolcularla da Fenerbahçe damga vurmaya devam ediyor. Önce Bruma'yı 6.5 milyon Euro'ya Braga'ya gönderen sarı-lacivertliler, ardından Mergim Berisha'yı Augsburg'a 4 milyon Euro'ya yolladı. Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i de 20 milyon euro ödeyerek Real Madrid renklerine bağladı. Üç oyuncudan 30 milyon 500 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, şimdi de Attila Szalai'den büyük bir kazanç sağlıyor. Sarı-lacivertliler, Macar stoper için Alman ekibi Hoffenheim'la 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Böylece 4 oyuncudan Fenerbahçe'nin kasasına toplamda 45 milyon 500 bin euro girmiş olacak. King, Joao Pedro, Crespo ve Arao gibi isimlerden de iyi bir gelir bekleniyor.

DİĞER
Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...
Türkan Şoray değil Hande Erçel kanunları "Günde sadece 12 saat..." Sevgilisi Hakan Sabancı'yla attıkları her adımla yakalanıyorlardı
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü!
F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu!
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri 2023
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! 19:14
G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! 18:54
F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! 18:28
Macaristan'da Hamilton rüzgarı! Macaristan'da Hamilton rüzgarı! 18:25
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı 17:58
Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım 17:52
Daha Eski
Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! 17:02
Beşiktaş golcüsünü buldu! Beşiktaş golcüsünü buldu! 16:22
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." 16:19
Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! 15:09
G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi 15:02
Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? 14:46