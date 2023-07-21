Haberler Fenerbahçe Sıra Maycon'da

Sıra Maycon'da

26 yaşındaki orta sahanın menajeriyle dün yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Sıra Maycon'da

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Her ne kadar Başkan Ali Koç, 'Becao sonrasında frene basacağız' dese de sarı-lacivertli yönetim, dün Brezilyalı orta saha Maycon'un menajeriyle bir araya geldi. 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Maycon, şu an Corinthians'ta kiralık olarak oynuyor.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Shakhtar ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Sambacı, anlaşma sağlandığı an Brezilya ekibi Corinthians'la olan sözleşmesini feshedecek ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek. Bu transferin de en geç pazartesi gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Bu sezon Brezilya ekibiyle tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Maycon, bin 625 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi. Shakhtar Donetsk ile yapılacak olan sözleşmede satın alma opsiyonu da olacak.

DİĞER
'Vermem Seni Ellere' dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa devinin Altay planı!
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25