Sıra Maycon'da

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Her ne kadar Başkan Ali Koç, 'Becao sonrasında frene basacağız' dese de sarı-lacivertli yönetim, dün Brezilyalı orta saha Maycon'un menajeriyle bir araya geldi. 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Maycon, şu an Corinthians'ta kiralık olarak oynuyor.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Shakhtar ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Sambacı, anlaşma sağlandığı an Brezilya ekibi Corinthians'la olan sözleşmesini feshedecek ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek. Bu transferin de en geç pazartesi gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Bu sezon Brezilya ekibiyle tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Maycon, bin 625 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi. Shakhtar Donetsk ile yapılacak olan sözleşmede satın alma opsiyonu da olacak.