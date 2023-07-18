İsmail Kartal: Daha güçlü Fenerbahçe için devam!

Teknik direktör İsmail Kartal sosyal medya hesabından video-mesaj paylaştı. Rusya kampından görüntülerin yer aldığı videoya, "Rusya Kampını tamamladık ve evimize döndük, daha güçlü F.Bahçe için çalışmaya devam" notunu düştü. Sarılacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Teknikdirektör İsmail Kartal sosyal medya hesabından video-mesaj paylaştı. Rusya kampından görüntülerin yer aldığı videoya, "Rusya Kampını tamamladık ve evimize döndük, daha güçlü F.Bahçe için çalışmaya devam" notunu düştü. Sarılacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.