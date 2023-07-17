Fenerbahçe’den teklif almadım

Bir dönem Fenerbahçe'yle adı anılan Atalanta'nın golcüsü Duvan Zapata, sarı-lacivertli kulüpten kendisine bir teklif gelmediğini söyledi. 32 yaşındaki oyuncu, "Söylendiği gibi Fiorentina ve Fenerbahçe'den hiçbir zaman teklif gelmedi" dedi. Ancak Zapata'nın bu yaz Atalanta'dan ayrılacağı, kariyerine de yine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.
Bir dönem Fenerbahçe'yle adı anılan Atalanta'nın golcüsü Duvan Zapata, sarı-lacivertli kulüpten kendisine bir teklif gelmediğini söyledi. 32 yaşındaki oyuncu, "Söylendiği gibi Fiorentina ve Fenerbahçe'den hiçbir zaman teklif gelmedi" dedi. Ancak Zapata'nın bu yaz Atalanta'dan ayrılacağı, kariyerine de yine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.