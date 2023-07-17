Haberler Fenerbahçe Batshuayi: İşte başlıyoruz

Batshuayi: İşte başlıyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'e Michy Batshuayi'den dikkat çeken tepki geldi. Belçikalı golcü İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transferini anlattığı paylaşımın altına "Here we gol" (İşte başlıyoruz) sözlerini yazdı. Batsman'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Batshuayi: İşte başlıyoruz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'e Michy Batshuayi'den dikkat çeken tepki geldi. Belçikalı golcü İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transferini anlattığı paylaşımın altına "Here we gol" (İşte başlıyoruz) sözlerini yazdı. Batsman'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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