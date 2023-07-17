Haberler Fenerbahçe Koç'un 16. stoperi Becao

Koç'un 16. stoperi Becao

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi 2023-24 sezonu öncesinde de kadrosuna stoper takviyesi yapmaya devam ediyor. Önce Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku'ya imza attıran sarı-lacivertliler, ardından Udinese'den Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine ise tam 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Becao'nun bugün İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Öte yandan Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 5'inci sezonunda 16.stoper transferini gerçekleştirdi. Becao, mevcut durumda da Fenerbahçe'nin kadrosundaki dokuzuncu stoper olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Koç'un 16. stoperi Becao
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi 2023-24 sezonu öncesinde de kadrosuna stoper takviyesi yapmaya devam ediyor. Önce Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku'ya imza attıran sarı-lacivertliler, ardından Udinese'den Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine ise tam 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Becao'nun bugün İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Öte yandan Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 5'inci sezonunda 16.stoper transferini gerçekleştirdi. Becao, mevcut durumda da Fenerbahçe'nin kadrosundaki dokuzuncu stoper olacak.
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