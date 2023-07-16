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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir oyuncu grubu oluşturmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda gündemine son olarak Juventus'ta forma giyen Juan Cuadrado'yu almıştı. Kanarya, oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 12:29
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'yu ikna turlarına başladı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Daha önce Kolombiyalı yıldızla iki kez görüşen sarı-lacivertliler, bir sonuca varamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Birkaç gün içinde 35 yaşındaki yıldızın menajeriyle Milano'da yeniden bir araya gelecek olan yetkililer son teklifini sunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

JUAN CUADRADO KİMDİR?

26 Mayıs 1988 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Sırasıyla Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

1.76 cm boyundaki Kolombiyalı yıldız, orta sahanın sağında göreb yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Kolombiya Milli Takımı ile 115 maça çıkan Cuadrado, 10 gole imzasını attı.

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