FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Cuadrado'yu ikna turu başladı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'yu ikna turlarına başladı...
Daha önce Kolombiyalı yıldızla iki kez görüşen sarı-lacivertliler, bir sonuca varamamıştı.
Birkaç gün içinde 35 yaşındaki yıldızın menajeriyle Milano'da yeniden bir araya gelecek olan yetkililer son teklifini sunacak.
JUAN CUADRADO KİMDİR?
26 Mayıs 1988 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Medellin altyapısında başladı.
Sırasıyla Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi.
1.76 cm boyundaki Kolombiyalı yıldız, orta sahanın sağında göreb yapıyor.
Kolombiya Milli Takımı ile 115 maça çıkan Cuadrado, 10 gole imzasını attı.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...