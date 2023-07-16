Becao bugün İstanbul'da

Defansın göbeğini değiştirmek için harekete geçen ve bu bağlamda ilk olarak Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Becao'da da mutlu sona ulaştı. Sambacıyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Udinese'ye de 10 milyon Euro önerince iş tatlıya bağlandı. İtalyan ekibiyle ödeme planı üzerinde de dün uzlaşıldı. Anlaşılan Becao da bugün İstanbul'a gelecek.

MAAŞ 3 KATINA ÇIKTI

Brezilyalı stoperin öğleden sonra gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Yapılacak tetkiklerde bir soruna rastlanmadığı an 27'lik stoperle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Udinese'den yıllık 600 bin Euro ücret alan Becao, Fenerbahçe'ye ise 1.8 milyon Euro'ya imza atacak. Yıldız ismin, Atalanta'nın teklifini kabul etmemesinin ana sebebi de Fener'in yüksek teklifi.

MİSYONUNU DOLDURDU

Kariyerinde Bahia, CSKA Moskova ve Udinese'de forma giyen Becao, İtalya'daki misyonunu doldurduğuna vurgu yaparak, Serie A'da kalmak istemediğini söyledi.