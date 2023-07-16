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Anelka'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransızların efsane ismi Nicolas Anelka, sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:29
Anelka'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Fransız süperstar, "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onları çok özledim. Gittiğimden bu yana çok zaman oldu ancak her zaman kalbimdeler. Hayatım boyunca Fenerbahçe taraftarı olacağım" dedi.

Anelka sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz Yıldırım ile aram iyi. Kulüpten ayrılırken biraz tartışma yaşamıştık ama ona her zaman saygı duydum. Futbolu bırakmadan önce Fenerbahçe'ye dönmek istedim ancak maalesef Aziz Yıldırım'a ulaşamadım"

2006 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Anelka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 39 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı.

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