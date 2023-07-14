Cuadrado kararını verecek

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayan Juan Cuadrado, bu hafta sarı-lacivertlilere kararını bildirecek. 35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiş, Fenerbahçe'den de düşünmek için süre istemişti. Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verecek. F.Bahçe, Cuadrado'ya 3.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti.
Juventus'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayan Juan Cuadrado, bu hafta sarı-lacivertlilere kararını bildirecek. 35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiş, Fenerbahçe'den de düşünmek için süre istemişti. Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verecek. F.Bahçe, Cuadrado'ya 3.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti.