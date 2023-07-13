10'un adı Szymanski

Ve Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı. Transferde gaza basan ve isimleri ardı ardına açıklayan Fenerbahçe, bir süredir görüşmeler yaptığı Sebastian Szymanski konusunda da mutlu sona ulaştı. Polonyalı futbolcu ile son kez masaya oturan sarı-lacivertliler, aradaki küçük pürüzleri de giderip oyuncuyla el sıkıştı ve transferi resmiyete döktü.

FORMA GİYİP GELDİ

Dinamo Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki 10 numara dün akşam saatlerinden Fenerbahçe forması giyerek kulübe geldi ve sözleşmeye imza attı. Gelen haberlere göre Fenerbahçe'nin bu transfer için Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık anlaşılan Polonyalı futbolcuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.