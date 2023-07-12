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Fenerbahçe Beko Yam Madar'ı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 22 yaşındaki İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:32
Fenerbahçe Beko Yam Madar'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Sırbistan temsilcisi Partizan forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yam Madar'ın 2022-2023 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde "Yükselen Yıldız" seçildiği hatırlatılarak, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Yam Madar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Basketbola ülkesinin Hapoel Tel Aviv takımının altyapısında başlayan Yam Madar, son 2 sezonda Partizan ekibinde görev aldı. Genç basketbolcu, İsrail Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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