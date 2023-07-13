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Fenerbahçe Türkiye'nin en iyisi

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki takımlar sıralamasını açıkladı. Türkiye'den ilk 20'ye giren tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, 203 puanla 15. basamakta yer aldı. Galatasaray, 90 puanla 173'üncü olurken, Sivas 89 puanla 181., Beşiktaş ise 82.5 puanla 206. sırada yer aldı. Trabzonspor, 108.5 puanla 129.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Türkiye'nin en iyisi
Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki takımlar sıralamasını açıkladı. Türkiye'den ilk 20'ye giren tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, 203 puanla 15. basamakta yer aldı. Galatasaray, 90 puanla 173'üncü olurken, Sivas 89 puanla 181., Beşiktaş ise 82.5 puanla 206. sırada yer aldı. Trabzonspor, 108.5 puanla 129.
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