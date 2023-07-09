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ZENIT FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Zenit - Fenerbahçe saat kaçta? Hangi kanalda? FB hazırlık maçı izle

Gelecek sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Gazprom Stadyumu'nda Zenit ile karşılaşacak. Pari Premier Cup müsabakasında Dzeko ve Kent'in performansı merakla bekleniyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe saat kaçta? Hangi kanalda? FB hazırlık maçı izle

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:17 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:40
ZENIT FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Zenit - Fenerbahçe saat kaçta? Hangi kanalda? FB hazırlık maçı izle

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

Zenit, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftchi PFK'yı 3-1 yenerken, ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, Rus ekibiyle oynayacağı mücadelenin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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