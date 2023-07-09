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ZENIT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Gazprom Stadyumu'nda oynanacak müsabakada yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:30
ZENIT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

Zenit, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftchi PFK'yı 3-1 yenerken, ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçemiz Rus ekibiyle oynayacağı mücadelenin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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