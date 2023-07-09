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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Zenit maçı sonrası transfer sözleri!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler golsüz biten karşılaşma sonucundan penaltı atışlarıyla rakibine 4-3 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma sonrası transfer hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 22:16 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 22:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Zenit maçı sonrası transfer sözleri!

Fenerbahçe yeni sezon ilk hazırlık maçında Zenit ile golsüz berabere kaldı. Penaltı atışları sonucu sarı lacivertliler rakine 4-3 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İsmail Kartal: "Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak yüzde 100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz."

Zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de oyuncuların bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin peşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler.

Transfer hakkında konuşan İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Verdiğim rapor doğrultusunda yönetim transferler için uğraşıyor. Yakın zamanda transferlerin açıklanacağını düşünüyorum." dedi.

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