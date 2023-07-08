Arda Güler: Efsane olmak istiyorum

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün düzenlenen törenle kendisini eflatun-beyazlılara bağlayan 6 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan 18 yaşındaki oyuncu, "Hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur! Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum" dedi.

KİRALIK GİTMEM

Arda, sözlerine şöyle devam etti: "Rekabete hazırım. Oynamak için geldim. Bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim, kalacağım. Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu söyledi. Real Madrid tarihinde Zidane, Cristiano Ronaldo gibi çok önemli isimler var. Bu oyuncular gibi özel olmak, tarihe geçmek istiyorum. Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu."