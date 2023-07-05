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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımdaki ilk idmanına çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Bosna Hersekli santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sarı-lacivertlilerdeki ilk idmanına çıktı!

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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