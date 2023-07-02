Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:07 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:17
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkür Ederiz

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

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