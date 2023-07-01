Sıradaki isim Ferdi

Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayarken, sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. İtalyanların önde gelen gazetelerinden olan Repubblica, Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere, 20 milyon euro bonservis önereceğini duyurdu.
ArdaGüler, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayarken, sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. İtalyanların önde gelen gazetelerinden olan Repubblica, Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere, 20 milyon euro bonservis önereceğini duyurdu.