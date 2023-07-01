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Sıradaki isim Ferdi

Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayarken, sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. İtalyanların önde gelen gazetelerinden olan Repubblica, Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere, 20 milyon euro bonservis önereceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Sıradaki isim Ferdi
Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayarken, sarı-lacivertlilere bir kötü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. İtalyanların önde gelen gazetelerinden olan Repubblica, Napoli'nin 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere, 20 milyon euro bonservis önereceğini duyurdu.
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