Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
Sarı-lacivertliler deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımın başına geçen İsmail Kartal'ın teknik heyetine takviye yapılması için kollar sıvandı.
Daha önceki dönem Fenerbahçe'de beraber çalıştığı ekibin tamamıyla yeniden çalışacak olan Kartal'a sürpriz bir yardımcı geliyor.
VITOR PEREIRA'NIN EKİBİNDEN TAKVİYE!
İsmail Kartal'ın teknik ekibine sürpriz bir ismin katılacağı iddia edildi.
Daha önce yıllarda Vitor Pereira'nın eski yardımcısı olarak çalışan Filipe Almeida'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile birlikte çalışacağı belirtildi.
Filipe Almeida'nın önümüzdeki hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Pereira ile 26 yıllık bir dostlukları olan Filipe Almeira'nın arası Pereira'nın Flamengo'ya gitmesiyle bozulmuştu.
Almeida, 2009 yılında sol böbreğini Vitor Pereira'nın kızına bağışlamıştı.
Bu arada Filipe Almeida'nın adı Fatih Karagümrük teknik direktörlüğü için de geçiyordu.