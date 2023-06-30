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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerdeki teknik heyeti de belli oluyor. Takviye yapmak isteyen Kartal, Kanarya'nın eski hocası Vitor Pereira'nın ekibinde yer alan isimle birlikte çalışacak. O çalıştırıcının Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:23
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Sarı-lacivertliler deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Takımın başına geçen İsmail Kartal'ın teknik heyetine takviye yapılması için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Daha önceki dönem Fenerbahçe'de beraber çalıştığı ekibin tamamıyla yeniden çalışacak olan Kartal'a sürpriz bir yardımcı geliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

VITOR PEREIRA'NIN EKİBİNDEN TAKVİYE!
İsmail Kartal'ın teknik ekibine sürpriz bir ismin katılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Daha önce yıllarda Vitor Pereira'nın eski yardımcısı olarak çalışan Filipe Almeida'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Filipe Almeida'nın önümüzdeki hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Pereira ile 26 yıllık bir dostlukları olan Filipe Almeira'nın arası Pereira'nın Flamengo'ya gitmesiyle bozulmuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibine Pereira'dan takviye! Geliş tarihi belli oldu

Almeida, 2009 yılında sol böbreğini Vitor Pereira'nın kızına bağışlamıştı.

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