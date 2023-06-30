FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından girişimler hız kazandı.
Vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan İsmail Kartal, şimdiden yönetime bir liste verdi.
Transferde önceliği hücum hattına veren sarı-lacivertlilerde Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleri yapıldı.
Wilfried Zaha için de tüm şartları seferber eden Kanarya, transferi bitirmek için uğraş veriyor.
Savunma hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.
Direkt katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
BECAO EL YAKTI!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Becao'dan beklenen sonuç alınamadı.
Brezilyalı futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler, kulübü Udinese'yi ikna edemedi.
Udinese'nin 10 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus talebinde bulunduğu iddia edildi.
Bu isteği fazla bulan Fenerbahçeli kurmaylar, alternatifler üzerinde çalışmalara başladı.
Hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunan Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi.
DENAYER FENER'E!
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Jason Denayer'le temas kurduğu iddia edildi.
Al-Shabab'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ancak 1 haftadır sonuç çıkaramayan Belçikalı stoperin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor.