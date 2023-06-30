Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon kadro planlama çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, transferde üst üste hamleler yapıyor. Hücum hattını Edin Dzeko ve Ryan Kent takviyelerini yapan sarı-lacivertlilerde gözler stoper mevkisine çevrildi. Hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunan Kanarya'ya menajerlerden flaş bir öneri geldi. Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 09:27
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından girişimler hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan İsmail Kartal, şimdiden yönetime bir liste verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Transferde önceliği hücum hattına veren sarı-lacivertlilerde Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleri yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Wilfried Zaha için de tüm şartları seferber eden Kanarya, transferi bitirmek için uğraş veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Savunma hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Direkt katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

BECAO EL YAKTI!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Becao'dan beklenen sonuç alınamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Brezilyalı futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler, kulübü Udinese'yi ikna edemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Udinese'nin 10 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus talebinde bulunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Bu isteği fazla bulan Fenerbahçeli kurmaylar, alternatifler üzerinde çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunan Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

DENAYER FENER'E!
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Jason Denayer'le temas kurduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Al-Shabab'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ancak 1 haftadır sonuç çıkaramayan Belçikalı stoperin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Dünya devi transferi bitirmek için Türkiye’ye geldi…
Sefo ve Melisa Döngel aşkı bitti! Sefo öyle bir paylaşım yaptı ki....
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması!
Koç ile Kartal arasında çarpıcı diyalog!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Takımdan ayrılacak mı? Ghezzal'dan o teklife yanıt
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması!
İstanbul barajları son durum
İlahiyat taban puanları 2023
İşletme taban puanları 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 09:16
Hamsik seviyesinde bir yıldız! Hamsik seviyesinde bir yıldız! 07:44
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:38
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:19
Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! 00:15
Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! 00:15
Daha Eski
Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 00:15
F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! 00:15
G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... 00:15
Kerem'den G.Saray'a dev piyango! Kerem'den G.Saray'a dev piyango! 00:15
Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde 00:15
Zaniolo'dan transfer açıklaması: Fırsat gelirse... Zaniolo'dan transfer açıklaması: Fırsat gelirse... 00:15