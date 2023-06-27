FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.
18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi.
Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.
Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ifade edildi.
Oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.
Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık.
Transferini kesinlikle öneririm" dediği öğrenildi.
ALİ KOÇ'TAN YOĞUN MESAİ
Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüpleri anılmaya başlamıştı.
Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı 1 yıl daha takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi.
Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.
Arda Güler'in taliplileri her geçen gün artıyor.
Ancak SarıLacivertli kurmayların önceliği Arda'nın satışı değil en az 1 yıl daha takımda kalması.