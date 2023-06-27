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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de Arda Güler belirsizliği sürüyor. Avrupa devlerinin takibinde olan genç yıldıza son olarak Benfica talip oldu. Portekiz temsilcisinin, teknik direktör Fatih Terim'den bilgi aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Transferini kesinlikle öneririm" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

ALİ KOÇ'TAN YOĞUN MESAİ

Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüpleri anılmaya başlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı 1 yıl daha takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Arda Güler'in taliplileri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Benfica Arda Güler'i Fatih Terim'e sordu!

Ancak SarıLacivertli kurmayların önceliği Arda'nın satışı değil en az 1 yıl daha takımda kalması.

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