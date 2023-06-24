Arabistan yolcusu

Kanarya ile yollarını ayıran teknik direktör Jorge Jesus'un adı Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor. Portekiz Gazetesi Record'a göre deneyimli hoca Milli Takım'ı devralmaya hazır. Usta hoca, uzun süre Brezilya'dan teklif beklemişti ancak arzu edilen öneriler gelmemişti. Arap futbolunun yeniden yapılanmasına fayda sağlayacak.
Kanarya ile yollarını ayıran teknik direktör Jorge Jesus'un adı Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor. Portekiz Gazetesi Record'a göre deneyimli hoca Milli Takım'ı devralmaya hazır. Usta hoca, uzun süre Brezilya'dan teklif beklemişti ancak arzu edilen öneriler gelmemişti. Arap futbolunun yeniden yapılanmasına fayda sağlayacak.