Haberler Fenerbahçe Ali Koç bizzat ilgieniyor

Ali Koç bizzat ilgieniyor

Avrupa devleri Arda Güler için çalışmalarını yürütürken, Fenerbahçe kulübü de 18 yaşındaki futbolcuyu en azından 1 yıl daha takımda tutabilmek adına boş durmuyor. Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor. Arda ve ailesiyle geçtiğimiz günlerde yapılan buluşmanın ikincisi de gerçekleşecek. Başkan Koç bu randevuda ikna etmeyi umut ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Ali Koç bizzat ilgieniyor
Avrupa devleri Arda Güler için çalışmalarını yürütürken, Fenerbahçe kulübü de 18 yaşındaki futbolcuyu en azından 1 yıl daha takımda tutabilmek adına boş durmuyor. Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor. Arda ve ailesiyle geçtiğimiz günlerde yapılan buluşmanın ikincisi de gerçekleşecek. Başkan Koç bu randevuda ikna etmeyi umut ediyor.
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