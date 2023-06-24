Ali Koç bizzat ilgieniyor

Avrupa devleri Arda Güler için çalışmalarını yürütürken, Fenerbahçe kulübü de 18 yaşındaki futbolcuyu en azından 1 yıl daha takımda tutabilmek adına boş durmuyor. Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor. Arda ve ailesiyle geçtiğimiz günlerde yapılan buluşmanın ikincisi de gerçekleşecek. Başkan Koç bu randevuda ikna etmeyi umut ediyor.
Avrupa devleri Arda Güler için çalışmalarını yürütürken, Fenerbahçe kulübü de 18 yaşındaki futbolcuyu en azından 1 yıl daha takımda tutabilmek adına boş durmuyor. Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor. Arda ve ailesiyle geçtiğimiz günlerde yapılan buluşmanın ikincisi de gerçekleşecek. Başkan Koç bu randevuda ikna etmeyi umut ediyor.