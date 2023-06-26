Haberler Fenerbahçe Abdullah Avcı'dan yeşil ışık

Abdullah Avcı'dan yeşil ışık

Fenerbahçe'nin teknik adam listesinde bulunan Abdullah Avcı'dan sarı-lacivertlilere yeşil ışık geldi. Tecrübeli çalıştırıcı dün yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" dedi ve Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde; "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" sözlerinin de gerçekle ilgisinin olmadığını net bir dille vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı'dan yeşil ışık
Fenerbahçe'nin teknik adam listesinde bulunan Abdullah Avcı'dan sarı-lacivertlilere yeşil ışık geldi. Tecrübeli çalıştırıcı dün yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" dedi ve Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde; "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" sözlerinin de gerçekle ilgisinin olmadığını net bir dille vurguladı.
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