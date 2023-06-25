Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'nin paylaşımına yanıt!

Liglerin ve milli maçların sona ermesinin ardından futbolcular tatile çıktı. Arda Turan ve İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, teknik direktörler Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve milli futbolcular Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü toplu fotoğraf paylaşımında bulundu.

ARDA TURAN VE İRFAN CAN'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR

Daha sonra, tavlada yendiği Arda Turan'ın fotoğrafını paylaşan İrfan Can Kahveci, "Üzgün büyük usta" notunu düştü. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde yanıt veren Arda Turan; Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz ve Çağlar Söyüncü'nün birlikte olduğu kareyi yayınlayarak "4'e 1 kazanılar, bir de seviniyorlar" yazdı.