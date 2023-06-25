Haberler Fenerbahçe Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'nin paylaşımına yanıt!

Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'nin paylaşımına yanıt!

Son dakika spor haberleri... Liglerin ve milli maçların ardından yorgunluklarını tatilde gideren milli futbolcular dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Son olarak İrfan Can Kahveci, Arda Turan'la tavla oynamasının ardından karşılıklı paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 14:16
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'nin paylaşımına yanıt!

Liglerin ve milli maçların sona ermesinin ardından futbolcular tatile çıktı. Arda Turan ve İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, teknik direktörler Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve milli futbolcular Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü toplu fotoğraf paylaşımında bulundu.

ARDA TURAN VE İRFAN CAN'DAN KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR

Daha sonra, tavlada yendiği Arda Turan'ın fotoğrafını paylaşan İrfan Can Kahveci, "Üzgün büyük usta" notunu düştü. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde yanıt veren Arda Turan; Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz ve Çağlar Söyüncü'nün birlikte olduğu kareyi yayınlayarak "4'e 1 kazanılar, bir de seviniyorlar" yazdı.

DİĞER
Rosalinda'nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Fenerbahçe'den o isim için takas teklifi! Rossi yerine...
Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne?
G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldırım'dan istifa çağırısı!
F.Bahçe'den flaş transfer takası! Rossi teklif edildi
Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu ne?
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gomis dünyaevine girdi! Gomis dünyaevine girdi! 15:38
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? 15:09
Süleyman Akdı: İlk imparator benim Süleyman Akdı: İlk imparator benim 15:05
Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! 14:53
G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular 14:42
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! 14:16
Daha Eski
Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha 13:55
Yıldırım'dan istifa çağırısı! Yıldırım'dan istifa çağırısı! 13:53
Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? 13:48
Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! 13:37
G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam 13:31
Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu 00:16