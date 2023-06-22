Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kulüpteki geleceğini görüşmek üzere Arda Güler ve ailesiyle bir araya gelmişti. O zirvede neler konuşulduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Milliyet'te yer alan habere göre ya 1 sene daha devam etmesi için ikna edilmesi hedefleniyor ya da gideceği kulüpten 1 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Şu anda Hollanda'nın Ajax takımı Arda için çok istekli. Eğer Ajax, Arda'yı transfer ederse 1 yıl kiralama formülü kolay değil. Fakat daha büyük bir kulüp transferi gerçekleştirirse 1 yıl kiralama şansı daha yüksek olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

"1 YIL DAHA KAL"

Fenerbahçe'de bütün camianın merakla beklediği Başkan Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi gerçekleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Şu anda Avrupa futbolunda herkesin hayranlıkla takip ettiği ve adım adım izlediği Arda için Ali Koç, genç yıldızın kalması için yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Dünkü görüşmede de Arda'ya ve ailesine Avrupa'ya gitmesinden elbette gurur duyacaklarını ama bir sene daha Fenerbahçe'de kalmasını istedikleri iletildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Başkan Ali Koç, gelecek yıl takımı şampiyon yapmak istediklerini ve Arda'nın da en kritik isim olarak kalmasının çok önemli olacağını vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

18 yaşındaki yıldızın Avrupa'ya gitmesine asla karşı bir tutumlarının olmadığı, daha önce Kim Min Jae, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi isimlerin buradan büyük liglere gittiği anımsatıldı. Fakat 2023-24 sezonunda takımda yer almasının kendileri için değerli olacağı bildirildi.

DİĞER
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy imaj değiştirdi! Son hali hayran bıraktı
Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal gerçeği ortaya çıktı! Hala açıklanmamasının sebebi...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir Diyanet?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Bedelli askerlik ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi... Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi... 09:49
Kartal gerçeği ortaya çıktı! Hala açıklanmamasının sebebi... Kartal gerçeği ortaya çıktı! Hala açıklanmamasının sebebi... 09:47
Kritik zirvede neler konuşuldu? Ortaya çıktı Kritik zirvede neler konuşuldu? Ortaya çıktı 09:43
Fransa U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? Fransa U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? 09:41
Norveç U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? Norveç U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 09:36
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 09:35
Daha Eski
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor 00:25
Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi 00:25
Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! 00:25
G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor 00:25
Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? 00:25
Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! 00:25