FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç-Arda Güler zirvesinde neler konuşuldu?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile takımın genç yıldızı Arda Güler kulüp binasında kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile takımın genç yıldızı Arda Güler kulüp binasında kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Başkan Ali Koç, Arda Güler'in en azından bir sene daha Fenerbahçe'de kalması için formüller arıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre ya 1 sene daha devam etmesi için ikna edilmesi hedefleniyor ya da gideceği kulüpten 1 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Şu anda Hollanda'nın Ajax takımı Arda için çok istekli. Eğer Ajax, Arda'yı transfer ederse 1 yıl kiralama formülü kolay değil. Fakat daha büyük bir kulüp transferi gerçekleştirirse 1 yıl kiralama şansı daha yüksek olacak.
"1 YIL DAHA KAL"
Fenerbahçe'de bütün camianın merakla beklediği Başkan Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi gerçekleşti.
Şu anda Avrupa futbolunda herkesin hayranlıkla takip ettiği ve adım adım izlediği Arda için Ali Koç, genç yıldızın kalması için yoğun çaba harcıyor.
Dünkü görüşmede de Arda'ya ve ailesine Avrupa'ya gitmesinden elbette gurur duyacaklarını ama bir sene daha Fenerbahçe'de kalmasını istedikleri iletildi.
Başkan Ali Koç, gelecek yıl takımı şampiyon yapmak istediklerini ve Arda'nın da en kritik isim olarak kalmasının çok önemli olacağını vurguladı.
18 yaşındaki yıldızın Avrupa'ya gitmesine asla karşı bir tutumlarının olmadığı, daha önce Kim Min Jae, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi isimlerin buradan büyük liglere gittiği anımsatıldı. Fakat 2023-24 sezonunda takımda yer almasının kendileri için değerli olacağı bildirildi.