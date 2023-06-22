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Fenerbahçe Edin Dzeko'yu duyurdu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, bir süredir kulübün gündeminde yer alan Boşnak forvet Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 08:15 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 08:27
Fenerbahçe Edin Dzeko'yu duyurdu!

Fenerbahçe, bir süredir kulübün gündeminde yer alan Boşnak forvet Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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