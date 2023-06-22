Fenerbahçe Edin Dzeko'yu duyurdu!

Fenerbahçe, bir süredir kulübün gündeminde yer alan Boşnak forvet Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023