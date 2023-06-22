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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın boşluğunu Inter'in yıldız futbolcusu Joaquin Correa ile doldurmak istiyor. Tangocu yıldızın kulübü satışa sıcak bakıyor ancak oyuncunun gönlü Premier Lig'de. Sarı-lacivertli yönetim, transfer için Correa'yı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan gol kralı Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak için uğraşıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Sarı Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan biri de Inter'de top koşturan Joaquin Correa.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

28 yaşındaki Arjantinli santrforun satışına İtalyan ekibi sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Takvim'in haberine göre ise yıldız futbolcunun gözü de gönlü de Premier Lig'de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

İngiliz basınında çıkan son habere göre; Everton, 10.2 milyon pound ödeyerek Correa'yı kadrosuna katmayı arzuluyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Fenerbahçe'nin de bu bonservis ücretini ödemeye razı olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Ancak Correa'nın önceliğinin Süper Lig olmadığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

BOL ALTERNATİFLİ HÜCUM HATTI
Sarı Kanarya, Edin Dzeko'yu bitirme noktasına getirse de Correa gibi üst düzey bir santrfor daha almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Correa olmasa bile Fenerbahçe'nin bu ayarda yıldız bir golcüyü takıma takviye ederek mutlaka gelecek sezonda Süper Lig'i şampiyon bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Yönetimin golcü konusunda İngiltere ve İtalya pazarına girdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Kanarya'nın elinde golcü rotasyonunda şimdilik Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Joaquin Correa'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Correa, Inter'de geçen sezon 41 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Bu müsabakalarda 4 gol attı, 3 de asist yaptı.

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