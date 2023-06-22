TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ikna turları! Gönlü Premier Lig'de...

Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan gol kralı Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak için uğraşıyor.
Sarı Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan biri de Inter'de top koşturan Joaquin Correa.
28 yaşındaki Arjantinli santrforun satışına İtalyan ekibi sıcak bakıyor.
Takvim'in haberine göre ise yıldız futbolcunun gözü de gönlü de Premier Lig'de bulunuyor.
Fenerbahçe'nin de bu bonservis ücretini ödemeye razı olduğu biliniyor.
Ancak Correa'nın önceliğinin Süper Lig olmadığı belirtiliyor.
BOL ALTERNATİFLİ HÜCUM HATTI
Sarı Kanarya, Edin Dzeko'yu bitirme noktasına getirse de Correa gibi üst düzey bir santrfor daha almak istiyor.
Correa olmasa bile Fenerbahçe'nin bu ayarda yıldız bir golcüyü takıma takviye ederek mutlaka gelecek sezonda Süper Lig'i şampiyon bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Yönetimin golcü konusunda İngiltere ve İtalya pazarına girdiği gelen haberler arasında yer alıyor.
Kanarya'nın elinde golcü rotasyonunda şimdilik Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi bulunuyor.
Joaquin Correa'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Correa, Inter'de geçen sezon 41 maçta forma giydi.
Bu müsabakalarda 4 gol attı, 3 de asist yaptı.