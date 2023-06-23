Szalai'ye Everton kancası

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan Attila Szalai, sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı. Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stopere, İngiltere'den talip çıktı. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Everton, Attila Szalai'yi gündemine aldı. The Telegraph'ın haberinde; Everton'ın kısa süre içinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan Attila Szalai, sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı. Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stopere, İngiltere'den talip çıktı. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Everton, Attila Szalai'yi gündemine aldı. The Telegraph'ın haberinde; Everton'ın kısa süre içinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.