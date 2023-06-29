Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, listesine birçok yıldızı aldı.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya, dünyaca ünlü isimlerin peşinde.
Şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın planlarını yapan yönetim, girişimlerini iyice hızlandırdı.
Harekatı titizlikle yürüten Fenerbahçe'de hücum bölgesine ağırlık verildi.
Geniş ve kaliteli bir ön alana sahip olmak isteyen sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerde bulunuyor.
İlk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
İkinci transferini Edin Dzeko ile yapan Kanarya, dünyaca ünlü yıldıza 2 yıllık imza attırdı.
Hummalı bir çalışma yapan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Kanat mevkisine bir takviye daha yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, rotayı İtalya'ya çevirdi.
LOZANO İÇİN HAMLE!
İtalyan basınında yer alan haberde; Fenerbahçe, Napoli'nin yıldızı Hirving Lozano ile ilgileniyor.
Transfer için devreye giren sarı-lacivertli yöneticiler, Meksikalı futbolcu ile temasa geçti.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!
Yapılan temastan beklediği yanıtı alamayan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşmeden mutsuz ayrıldı.
Transfere sıcak bakmayan Lozano, sarı-lacivertlileri reddetti.
Napoli ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Meksikalı yıldız, geçtiğimiz sezon 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.