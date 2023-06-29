Haberler Fenerbahçe Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı. Sarı-lacivertliilerin son gündemine gelen isim Napoli'nin Meksikalı oyuncusu Hirving Lozano oldu. Transfer için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızla görüşme gerçekleştirdi. İşte yapılan görüşmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 22:52
BURAK ŞENTÜRK
Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden sürüyor.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, listesine birçok yıldızı aldı.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya, dünyaca ünlü isimlerin peşinde.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın planlarını yapan yönetim, girişimlerini iyice hızlandırdı.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Harekatı titizlikle yürüten Fenerbahçe'de hücum bölgesine ağırlık verildi.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Geniş ve kaliteli bir ön alana sahip olmak isteyen sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerde bulunuyor.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

İlk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

İkinci transferini Edin Dzeko ile yapan Kanarya, dünyaca ünlü yıldıza 2 yıllık imza attırdı.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Hummalı bir çalışma yapan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Kanat mevkisine bir takviye daha yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

LOZANO İÇİN HAMLE!
İtalyan basınında yer alan haberde; Fenerbahçe, Napoli'nin yıldızı Hirving Lozano ile ilgileniyor.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Transfer için devreye giren sarı-lacivertli yöneticiler, Meksikalı futbolcu ile temasa geçti.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!
Yapılan temastan beklediği yanıtı alamayan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşmeden mutsuz ayrıldı.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Transfere sıcak bakmayan Lozano, sarı-lacivertlileri reddetti.

Lozano'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Napoli ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Meksikalı yıldız, geçtiğimiz sezon 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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