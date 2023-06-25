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Edin Dzeko’yu Başkan bitirdi

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye imza atması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, transferin perde arkası ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, Boşnak yıldızın menajeri Alessandro Lucci'yi direkt kendisi aradı ve aracı kullanmadı. Lucci'yi ardından İstanbul'a davet eden Başkan Koç, görüşmeyi de baş başa yaptı. Tüm şartları ve pazarlığı bizzat kendisi yapan Ali Başkan, ardından Dzeko ile online bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü yapılan bu toplantının ardından Edin Dzeko da ikna oldu ve Boşnak oyuncu iki gün sonra imza atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Edin Dzeko’yu Başkan bitirdi

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye imza atması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, transferin perde arkası ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, Boşnak yıldızın menajeri Alessandro Lucci'yi direkt kendisi aradı ve aracı kullanmadı. Lucci'yi ardından İstanbul'a davet eden Başkan Koç, görüşmeyi de baş başa yaptı. Tüm şartları ve pazarlığı bizzat kendisi yapan Ali Başkan, ardından Dzeko ile online bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü yapılan bu toplantının ardından Edin Dzeko da ikna oldu ve Boşnak oyuncu iki gün sonra imza atmak için İstanbul'a geldi.

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