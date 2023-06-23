Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda artık geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda artık geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları öncesi yeni hoca resmiyet kazanıyor.
Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kanarya'da teknik direktör konusu an itibarıyla en önemli gündem maddesi konumunda.
Kanarya'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun karara bağlanması planlanıyor.
Fenerbahçe'de yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi konusunda görüş birliği hakim.
Bu ismin kim olacağı konusundaki belirsizlik de son buluyor.
Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik.
Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var. Böyle iki hoca çıkıyor önümüze.
Anlaşmadan isim vermem doğru değil. Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak." ifadelerini kullanmıştı.
İSMAİL KARTAL İSMİ AĞIRLIKTA!
Milliyet'in haberine göre; Bir süredir karar aşamasında olan yönetimde, İsmail Kartal ismi ağırlık kazandı.
Hem Başkan Ali Koç hem de yönetimin İsmail Kartal'la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi.
Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
AVCI DA LİSTEDE AMA...
Sarı-lacivertlilerde yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu vurgulandı.
Ancak şu an itibariyle İsmail Kartal'ın daha göreve daha yakın durduğu bildirildi.
Ayrıca yabancı teknik adam konusunda da ihtimallerin fikir alışverişi yapılabileceği belirtildi.