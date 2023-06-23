Haberler Fenerbahçe Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli yönetim, yapacağı son yönetim kurulu toplantısıyla konuya resmiyet kazandıracak. Yerli bir hoca ile çalışacak olan Fenerbahçe'de ağırlık kazanan isim belli oldu. İşte yönetimin teknik direktör konusundaki tutumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:05 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:07
Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda artık geri sayıma geçildi.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları öncesi yeni hoca resmiyet kazanıyor.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kanarya'da teknik direktör konusu an itibarıyla en önemli gündem maddesi konumunda.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Kanarya'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun karara bağlanması planlanıyor.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Fenerbahçe'de yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi konusunda görüş birliği hakim.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Bu ismin kim olacağı konusundaki belirsizlik de son buluyor.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Camiayı bilecek ve Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var. Böyle iki hoca çıkıyor önümüze.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Anlaşmadan isim vermem doğru değil. Bizim bu seneki tercihimiz önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

İSMAİL KARTAL İSMİ AĞIRLIKTA!
Milliyet'in haberine göre; Bir süredir karar aşamasında olan yönetimde, İsmail Kartal ismi ağırlık kazandı.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Hem Başkan Ali Koç hem de yönetimin İsmail Kartal'la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

AVCI DA LİSTEDE AMA...
Sarı-lacivertlilerde yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu vurgulandı.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Ancak şu an itibariyle İsmail Kartal'ın daha göreve daha yakın durduğu bildirildi.

Yönetimden karar! Fenerbahçe'de yeni hoca...

Ayrıca yabancı teknik adam konusunda da ihtimallerin fikir alışverişi yapılabileceği belirtildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Bu transfer çok ses getirir! Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…
Çiçeği burnunda çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'dan dolu dizgin aşk!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
G.Saray'dan Icardi için kritik hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
İstanbul barajlarında son durum 23 Haziran Cuma
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
4A, 4B, 4C emekli maaş ödemeleri ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi 09:17
F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! 09:16
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... 09:05
Brighton öne geçti Brighton öne geçti 07:43
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:18
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:16
Daha Eski
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 23:43
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 23:40
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." 23:40
Lucci'den F.Bahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama... Lucci'den F.Bahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama... 23:40
G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! G.Saray Başkanı Özbek'ten transfer sözleri! 23:40
Arda'nın babasından büyük vefa! Arda'nın babasından büyük vefa! 23:40