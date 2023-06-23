Haberler Fenerbahçe Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de muhteşem bir sezonu geride bırakan ve Süper Lig'de gol krallığı tacını takan Enner Valencia, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Brezilya Ligi ekibi Internacional ile sözleşme imzalayan Ekvadorlu golcü, transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilya basınına konuşan Enner Valencia, Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:31 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:32
Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza'nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU
Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan yıldız forvet, transferdeki tercih nedenini açıkladı.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADIM"
Internacional ile uzun süre görüştüğünü kaydeden Valencia, "Bana büyük ilgi gösterdiler. İsteklerini sürekli hissettim." dedi.

Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığını söyleyen yıldız futbolcu, "O anda Fenerbahçe ile de görüştüm ve bir anlaşmaya varamadık ve bu yüzden Internacional'a gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şenol Güneş'ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig'e geliyor...
Bayram öncesi baklava ustalarından uyarı geldi! "Ucuz" diye alıp Antep fıstıklı yerine yer fıstıklı baklava yemeyin
Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı
G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte yolların ayrılacağı iki isim daha!
Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı
Ormana girmek, piknik yapmak yasak mı? Yasak ne zaman başlayacak, bitecek?
İstanbul barajlarında son durum 23 Haziran Cuma
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia gerçeği! Ayrılma nedenini açıkladı Valencia gerçeği! Ayrılma nedenini açıkladı 10:31
İşte yolların ayrılacağı iki isim daha! İşte yolların ayrılacağı iki isim daha! 10:24
Türkiye - Çekya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Çekya voleybol maçı hangi kanalda? 10:10
Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı Szalai'ye sürpriz talip! İşte yeni takımı 09:57
G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi G.Saray teklif yaptı mı? Açıklama geldi 09:17
F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! F.Bahçe'nin 3. transferi G.Saray'dan! 09:16
Daha Eski
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... 09:05
Arda'nın babasından büyük vefa! Arda'nın babasından büyük vefa! 23:40
F.Bahçe'den imza şov! 3 transfer birden F.Bahçe'den imza şov! 3 transfer birden 23:40
Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda savaşına girdi Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda savaşına girdi 23:40
F.Bahçe Dzeko transferini resmen açıkladı! F.Bahçe Dzeko transferini resmen açıkladı! 23:40
G.Saray'a Dembele transferinde sürpriz engel! G.Saray'a Dembele transferinde sürpriz engel! 23:40