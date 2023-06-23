Enner Valencia gerçeği! Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya Ligi ekibi Internacional'in yolunu tuttu.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya Ligi ekibi Internacional'in yolunu tuttu.
Sarı-lacivertlilerle harika bir sezon geçiren Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.
TARİHE GEÇTİ!
Yükselen grafiğiyle dikkat çeken deneyimli oyuncu, Fenerbahçe tarihine geçti.
Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.
2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza'nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.
AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU
Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilya basınına açıklamalarda bulunan yıldız forvet, transferdeki tercih nedenini açıkladı.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADIM"
Internacional ile uzun süre görüştüğünü kaydeden Valencia, "Bana büyük ilgi gösterdiler. İsteklerini sürekli hissettim." dedi.
Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığını söyleyen yıldız futbolcu, "O anda Fenerbahçe ile de görüştüm ve bir anlaşmaya varamadık ve bu yüzden Internacional'a gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.