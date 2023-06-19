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Tanase düellosu

Rumen basını, Al-Jazire'de forma giyen Florin Tanase için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarışa girdiğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numara, geçen sezonun başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak oyuncu, 3 milyon Euro bonservis karşılığında BAE'nin yolunu tutmuştu. Tanase, 21 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Tanase düellosu
Rumen basını, Al-Jazire'de forma giyen Florin Tanase için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarışa girdiğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numara, geçen sezonun başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak oyuncu, 3 milyon Euro bonservis karşılığında BAE'nin yolunu tutmuştu. Tanase, 21 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
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