Tanase düellosu

Rumen basını, Al-Jazire'de forma giyen Florin Tanase için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarışa girdiğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numara, geçen sezonun başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak oyuncu, 3 milyon Euro bonservis karşılığında BAE'nin yolunu tutmuştu. Tanase, 21 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Rumen basını, Al-Jazire'de forma giyen Florin Tanase için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarışa girdiğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numara, geçen sezonun başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak oyuncu, 3 milyon Euro bonservis karşılığında BAE'nin yolunu tutmuştu. Tanase, 21 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.