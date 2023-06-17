Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un olağan genel kurulda yaptığı teknik direktör açıklamalarının ardından gözler İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a çevrilmişti. 2 hoca da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 16:46 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 17:00
Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Olağan Mail Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gergin geçen kurulda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Koç, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörle ilgili de konuştu.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

"Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor."

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

"Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Takımı Türk hocaya emanet edecek olan Fenerbahçe'de gözler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'a çevrildi.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

İki isim de bir dönem görev yaptıkları sarı-lacivertli kulüple ilgili TRT Spor'a konuştu.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

"BENİMLE ŞU ANA KADAR TEMASA GEÇİLMEDİ"

İsmail Kartal, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

"GELİŞMELERDEN HABERİM YOK"

Aykut Kocaman ise "Gelişmelerden haberim yok. Şu anlarda Turgutreis'teyim, olanlardan bihaberim." dedi.

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