İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Olağan Mail Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'de Olağan Mail Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gergin geçen kurulda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Koç, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörle ilgili de konuştu.
Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor.
Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."
"Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor."
"Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımı Türk hocaya emanet edecek olan Fenerbahçe'de gözler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'a çevrildi.
İki isim de bir dönem görev yaptıkları sarı-lacivertli kulüple ilgili TRT Spor'a konuştu.
"BENİMLE ŞU ANA KADAR TEMASA GEÇİLMEDİ"
İsmail Kartal, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
"GELİŞMELERDEN HABERİM YOK"
Aykut Kocaman ise "Gelişmelerden haberim yok. Şu anlarda Turgutreis'teyim, olanlardan bihaberim." dedi.